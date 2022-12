Festival sklonjenih glav v koaliciji

V nadaljevanju preberite:

Njeno strokovnost so na začetku konflikta naravnost občudovali tudi v SD in Levici, na interpelaciji proti njej pred mescem dni pa celotna poslanska skupina Gibanja Svoboda. A v času svojega molka je Robert Golob stisnil v kot obe manjši koalicijski stranki, sploh SD, in ju prisilil, da so njuni vplivni člani sklonjenih glav branili njegovo interpretacijo nevmešavanja v delo ključnega represivnega organa v državi. Kljub nezadovoljstvu, ki tli med heterogenimi poslanci Gibanja Svobode, je Golob organiziral njihovo enoglasno podporo. Spet so dobili jasno sporočilo, da predsednik vlade in stranke od njih ne pričakuje nič več kot to, da sklonijo glave in molče poganjajo discipliniran glasovalni stroj.