Greje nas 300 milijonov let stara sončna energija

V nadaljevanju preberite:

Ko pripovedujemo o vremenu, sta bistveni dve povedi: vreme se spreminja. Spreminja se zaradi načina, kako človeštvo proizvaja dobrine. In kako jih proizvaja? Zadnja tri stoletja tako, da ob energiji, ki s Sonca prihaja zdaj, kurimo tudi 300 milijonov let staro sončno energijo, ujeto v premog in nafto. V vremenski sistem torej prihaja tudi več sto milijonov let stara energija, ki se sprošča med kurjenjem nafte in premoga.