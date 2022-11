Hegemonija liberalne politike in civilne družbe

V nadaljevanju preberite:

Superreferendumska nedelja ni postregla s presenečenji. Napovedi so se uresničile, vsi trije zakoni nove vlade so dobili podporo. Poskus desne politične opcije, da destabilizira delovanje liberalne vlade, tako ni bil uspešen.

Zmago na referendumih bi se lahko interpretiralo kot zmago in odkrito podporo vladi, čeprav je ta bolj izraz nasprotovanja Janši in širše podpore liberalni politiki v Sloveniji. To razlikovanje je pomembno imeti v mislih, saj se je na predsedniških volitvah jasno pokazalo, da v frakcijskih bojih znotraj liberalne politike najmočnejša vladna stranka in tudi celotna vladajoča koalicija še vedno lahko izgubi.