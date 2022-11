Hvala za soočenje, RTV!

V nadaljevanju preberite:

Tokrat se moramo v imenu številnih državljanov in državljank post festum izjemoma zahvaliti TV Slovenija za kar najbolj nazorno in kruto podobo stanja duha, ki jo je z največjo mero natančnosti podala v predreferendumskem soočenju v Tarči. Šlo je za tako eksplicitne primere težke resnice, da nas je kar malce zaskrbelo za mladež, saj ni bilo nikjer opozorila, da mladini do 18. leta brez spremstva staršev ogleda ne priporočajo.