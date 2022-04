Iluzije 21. stoletja

V nadaljevanju preberite:

Od začetka vojne v Bosni in Hercegovini je pravkar minilo 30 let. »Ob koncu 20. stoletja so to ne bi smelo dogajati,« smo si pripovedovali v tistem času. Ko beremo o vojni v Ukrajini, si govorimo: »V 21. stoletju se to ne bi smelo dogajati.« Groza, ki nas ob tem obhaja, temelji na iluziji, da svet pred zlomom ščiti nekakšna časovna točka ali časovni pas – pred vojno naj bi ščitil konec stoletja, začetek stoletja, 21. stoletje ... Vendar časovna točka ne počne nič. Ne varuje nas pred ničemer. Čas samo teče. Ideja, da časovna točka prinaša nekaj dobrega, je povezana z našo pozabljivostjo. Ko dogodke sestavimo v zgodovinsko zaporedje, ugotovimo, da nas – če bi bili opremljeni z zadovoljivim spominom – ne bi smeli presenečati. Presenečati bi nas morala relativno mirna obdobja. A tudi relativno mirna obdobja so iluzija: če se ne dogaja na našem dvorišču, se dogaja za vogalom.