Robert Golob je ob izvolitvi samozavestno napovedoval dva vladna mandata, a je na začetku leta 2024 – pred polovico prvega – jasno, da bo moral napeti vse sile, da prva štiri leta zvozi do konca. Ključno za preživetje Roberta Goloba kot predsednika vlade sicer je, da ohranja podporo svoje rekordno velike poslanske skupine. To za zdaj še ima.

Nima pa njegova stranka Gibanje Svoboda javnomnenjske podpore, kakršno je imela ob nastopu mandata. Bistveno sta padla tudi ocena dela vlade in Golobov osebni ugled. Rezultat strmoglavljenja ratingov je, da se na celotno vlado precej lažje lepijo afere, močni akterji pa z njo odpirajo fronte. Javnomnenjska podpora največje vladne stranke, imunski sistem vlade, je močno oslabljen. Paleta akterjev – od opozicije, predsednice republike Nataše Pirc Musar, zdravnikov, sodnikov, sindikatov javnega sektorja do delodajalskih in kapitalskih združenj – je začutila šibkost vlade, ki je posledica pomanjkanja kadra, predvsem pa nerealiziranih obljub o reformah, in odprla interesne fronte.