Iz Berlina z ljubeznijo

V nadaljevanju preberite:

Kaj bo v nemško zunanjo politiko prinesla nova metla v kanclerski palači pa tudi na zunanjem ministrstvu, je vprašanje, ki si ga ne postavljajo zgolj tam, kjer bi se spremembe utegnile najbolj poznati, ampak tudi doma. Med SPD, ki ima kanclerja, in Zelenimi, ki ima zunanjo ministrico, se je vnela razprava o tem, kje se bodo kovala zunanjepolitična stališča. Na prvi pogled se zdi, da gre za brezpredmetno razpravo, saj nemška zunanja politika ni nekaj, o čemer bi se odločalo na podlagi kapric tega ali onega ministra ali celo kanclerja. Zato ni mogoče pričakovati, da bi se med kanclerjem Olafom Scholzem in ministrico Annaleno Baerbock v tem smislu na javni sceni vnel prepir. Takšen razplet bi vsekakor bil zelo slaba popotnica za novo vlado in tudi nemško zunanjo politiko.