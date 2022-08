Izraelci bombardirajo, ker lahko

V nadaljevanju preberite:

Najhuje je, ker je izraelsko bombardiranje in raketiranje območja Gaze tako zelo samoumevno – ob rušenju enega najgosteje naseljenih področij na svetu, ki je že petnajst let pod izraelsko (in tudi egiptovsko) blokado, se v širši mednarodni skupnosti zdrzne le še malokdo. In že to je – v pomanjkanju kakršne koli empatije, celo zanimanja do palestinskega vprašanja – izjema, ki potrjuje pravilo: usoda Palestine in Palestincev je popolnoma izginila s seznama prioritet mednarodne in, ironično, tudi regionalne diplomacije.