Kaj je ostalo od Guernice? Kdo bo naslikal Gazo?

V nadaljevanju lahko preberete:

Spomladi 1936 so združene letalske sile španskih nacionalistov, italijanskih fašistov in nemških nacistov zbombardirale baskovsko mestece Guernica. Bombardiranje Guernice se je dogajalo 26. aprila in je trajalo tri ure. Mestece, ki je štelo okrog 7000 domačinov in 3000 beguncev, je bilo razdejano.

Po prvih ocenah baskovske vlade je bilo med bombardiranjem pobitih več kot 1500 ljudi, druge ocene so govorile o 150 mrtvih, novejše ocene zgodovinarjev govorijo, da je umrlo okrog 500 prebivalcev. Guernica, mestece, v katerem so združene nacistične in fašistične letalske sile tolkle po civilnem prebivalstvu, je postala simbol. Leto po bombardiranju je Pablo Picasso po naročilu španskih republikancev na skoraj osem metrov dolgo ter tri metre in pol visoko platno naslikal motive uničenja