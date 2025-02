Kako preživeti dan v muzeju brez telefona

V nadaljevanju preberite:

Kaj kažejo raziskave o obiskih galerij in muzejev oziroma o tem, koliko časa obiskovalci zares namenijo posameznemu umetniškemu delu? Ena prvih, opravljenih na dovolj velikem vzorcu, sega na začetek novega stoletja, rezultati pa niso bili prav razveseljivi. Anketiranci so svojo izkušnjo v muzeju opisali s samimi superlativi in vzhičenimi emocijami, kar pa je bilo v izrazitem neskladju z minutažo, ki so jo posvetili umetninam. No, pravzaprav sploh ni mogoče govoriti o minutaži, v povprečju so si posamezno sliko ali kip ogledovali sedemnajst sekund. Identična raziskava je bila opravljena skoraj dve desetletji kasneje, navidez spodbudna je bila ugotovitev, da se je povprečen čas ogleda podaljšal na enaindvajset sekund. Vendar se je hitro izkazalo, da gre zgolj za čas, ki so ga veliki ljubitelji umetnosti porabili za snemanje selfijev.