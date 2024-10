Mirni živci in dober želodec

V nadaljevanju preberite:

Danes prevladujeta popolna amaterska improvizacija in prepletanje najrazličnejših ravni, poskusi politizacije estetike in estetizacije politike pa so vse bolj banalni. Čeprav lamentacija nad svetom ni umestna, saj takšne in drugačne apokaliptične in nihilistične tožbe poslušamo že vsaj od starih Grkov naprej, je vendarle danes poseben moment dominacije družbenih omrežij, ki so povsem destabilizirala hierarhični ustroj družbe. Na videz je to lahko tudi pozitivno, vendar je zdaj že postalo povsem jasno, da tako imenovano podružbljanje politike in participativna demokracija nimata prihodnosti, saj gre zgolj za neizmerno kakofonijo glasov, ki imajo le malo ali nič kreativnih in afirmativnih širših družbenih potencialov.