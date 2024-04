Kanclerjevo romanje na Kitajsko

V nadaljevanju preberite:

Nemška vlada je lani poleti sprejela kitajsko strategijo, sploh prvi takšen dokument, ki predvideva zmanjšanje ekonomske odvisnosti od te azijske velesile. V njej je govor o rivalstvu, sistemskih konkurentkah, nujnosti zmanjševanja tveganj v odnosih s Kitajsko na vseh ravneh – tudi političnih in varnostnih. Strategijo naj bi pri svojem poslovanju upoštevala tudi nemška podjetja. A vse to je lažje zapisati kot izpeljati. Številna nemška podjetja na kitajskem trgu ustvarijo velik del svojih prihodkov, odvisna so od uvoza redkih zemelj. Pravzaprav številna nemška podjetja zagovarjajo ohranjanje dobrih ekonomskih odnosov z državo in povečevanje investicij v tej državi, da bi lahko ohranili konkurenčnost.