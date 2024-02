Kdor ne da orožja, ne bo umiral za Ukrajino

V nadaljevanju preberite:

Francoski predsednik Emmanuel Macron je z dvoumno izjavo o napotitvi vojakov Nata na bojišče v Ukrajini kot možnosti, ki je še vedno odprta, dvignil veliko prahu. Na Zahodu so hiteli zatrjevati, da nobena od držav ne načrtuje pošiljanja vojske v Ukrajino, iz Rusije pa je prišlo pričakovano in že od prej znano stališče, da Natove škornje na bojišču razume kot akt agresije. Izjava je morda bila namenjena zastraševanju Kremlja, a je dosegla povsem drugačen učinek. Odziv na Macronovo izjavo je razgalil, kar smo že prevečkrat razkrili, to pa je pomanjkanje usklajenosti med zavezniki.