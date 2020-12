Ko nenujne stvari postanejo nujne

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji od 22. oktobra velja zaprtje javnega življenja in gospodarstva (tako imenovani lockdown). Najprej delno zaprtje, potem popolno. Bilanca tega obdobja ni najboljša. Eksponentno rast obolelih smo ustavili, nismo pa dosegli, da bi se številke znižale. Druge države, ki so uporabile podobne ukrepe, so bile pri omejitvi precej uspešnejše.