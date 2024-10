Mesto šefa policije na sodni tehtnici

V nadaljevanju preberite:

V mesecu dni bo znano, ali je dozdajšnji generalni direktor policije Senad Jušić to delovno mesto, ki ga je s polnim mandatom prevzel septembra lani, zasedel ob izpolnjevanju vseh natečajnih pogojev. Za prvega moža policije sta namreč kandidirala tako Jušić kot nekdanji v. d. generalnega direktorja Boštjan Lindav.

Oba sta izpolnjevala formalne pogoje, a je bilo že nekako znano, da sedanji oblasti bolj ustreza Jušić, zato ni bilo nobeno presenečenje, da si ga je notranji minister Boštjan Poklukar izbral, vlada pa ga je potrdila.

Primer je zrel za presojo, je sklenilo sodišče. Sodba bo strankam vročena v roku 30 dni. Bile so tudi politične posledice spornega imenovanja.

Ker Lindav ni imel drugih pravnih sredstev, se je s tožbo obrnil na upravno sodišče, saj je prepričan, da protikandidat ni imel osem let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih in zato ne izpolnjuje vseh pogojev za položaj generalnega direktorja policije. Sporno naj bi bilo namreč, da je med vodstvenimi izkušnjami navajal delo na mestu pomočnika komandirja na Policijski postaji Koper in pomočnika vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper.

Danes je upravno sodišče opravilo glavno obravnavo, na kateri je zavrnilo nove dokazne predloge obeh strank. Sodnica Daša Sikošek je namreč poudarila, da je bistvo presoje v tej zadevi zakonitost sklepa posebne natečajne komisije o tem, ali Jušić izpolnjuje natečajne pogoje. Z vso dokumentacijo pa sodišče že razpolaga, zato je »primer zrel za razsodbo«. Sodba bo strankam vročena v roku 30 dni.