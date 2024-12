(KOMENTAR) Ljudstvu je mar. Bo tudi politikom?

V Evropi 20 milijonov žensk nima dostopa do varnega splava. Naj bo razlog za prekinitev nosečnosti kakršen koli že, nikoli ni lahek. O njem lahko sodi zgolj tista, ki se odloči za ta korak, na celotni družbi pa je, da ji omogoči možnost izbire. V ponedeljek okrog enih zjutraj so v Inštitutu 8. marec, ki je bil pobudnik evropske akcije Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice), skočili v zrak od veselja. Zbrali so milijon podpisov v kampanji za varen in dostopen splav v Evropi.

Žal nima veliko držav tako zgledne zakonodaje o pravici do odločanja o svobodnem rojstvu otrok, kakršno imamo v Sloveniji. Na Poljskem, Hrvaškem, Madžarskem, v Italiji in na Malti ženske zaradi zakonskih omejitev ali sklicevanja ginekologov na ugovor vesti težko opravijo splav.

Aktivistke in aktivisti Inštituta 8. marec z Niko Kovač na čelu so šli v akcijo in kljub številnim dvomom – niti sama nisem verjela, da lahko še letos zberejo milijon podpisov – dosegli pomembno zmago. Vojne še niso dobili, ker morajo najprej zbrati dodatnih 200 tisoč »rezervnih« podpisov, nato pa čakati, kaj bodo s pobudo storili evropski poslanci.

Od aprila je gibanje preraslo slovenske meje, stojnice so stale v mestih in vaseh, črne majice z rožnatim logotipom so nosile domače in tuje znane osebnosti. Ko se je Niki Kovač ponudila priložnost, da za en dan prevzame profil Baracka Obame na instagramu, je na njem predstavljala pobudo in opozarjala na pomen pravice do varnega in dostopnega splava. Da so o akciji poslušale tudi celotne ZDA, ni nezanemarljiv vidik.

Direktorica Inštituta 8. marec je včeraj izrekla zelo pomemben stavek, ki bi se moral usesti v um slehernika, še posebej vseh, ki sprejemajo zakonodaje v posameznih državah EU: »Milijon podpisov je pokazalo, da so reproduktivne pravice skupna vrednota celotne Evrope.«

Pravica do splava ni tema, ki bi razdvajala ljudstvo. Ljudje ne želijo brati novic o umirajočih mladih ženskah, ki so jim zaradi strahu pred zaporom zavrnili splav. Večina se ne strinja z vmešavanjem Katoliške cerkve v ustavo in zakone. Več kot milijon ljudi po celotni Evropi je izreklo podporo pravici do možnosti izbire. Nič več, a tudi nič manj kot to.