Zbrali milijon podpisov za varen in dostopen splav, a to je šele prvi korak

Pozno ponoči so na Inštitutu 8. marec slovesno zabeležili milijon zbranih podpisov za varen in dostopen splav v Evropi. Cilj, ki se je aprila, ko so začeli z iskanjem podpore za uresničitev ene temeljnih človekovih pravic, zdel skorajda nemogoč, je dosežen. V Evropi 20 milijonov žensk nima dostopa do varnega splava.

S pobudo Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) za varno in dostopno prekinitev nosečnosti v Evropi, je Inštitut 8. marec začel aprila letos. Junija so prestopili magično mejo pol milijona zbranih podpisov ter hkrati presegli minimalni prag števila podpisov v najmanj sedmih državah Evropske unije. Čeprav je cilj sedaj dosežen, aktivistke in aktiviste čaka še kar nekaj dela.

Kot je povedala direktorica Inštituta 8. marec Nika kovač, morajo zbrati še 200 tisoč podpisov, če bi bil kateri od tistih v okviru »prvega milijona«, neveljaven zaradi nepopolnih ali napačnih podatkov.

»Noben od nas ni pričakoval, da bo zbiranje podpisov tako težka stvar. Res da smo v prvih mesecih od vsepovsod poslušali, da je nemogoče, da nam uspe, ker gre za tako velik podvig. A s trmo naše slovenske ekipe in tudi s podporo posameznikov, ki so se nam pridružili v boju – od Severine, Marka Ruffala do nekdanjega ameriškega predsednika predsednika Baracka Obame – se je zgodilo neko gibanje najrazličnejših ljudi,« je po zbranih milijon podpisih povedala Nika Kovač. Poudarila je, da je največja vrednost to, da so po vsej Evropi vzpostavili terenske skupine, ki jih je koordiniral slovenski inštitut.

Kljub temu je olajšanje po skoraj enoletnem garanju kratkotrajno, saj jih čaka še veliko dela. »Ko zbereš milijon podpisov, morajo vsi ti podpisi na ministrstva za notranje zadeve posameznih držav. Oni morajo vsakega preveriti in če se zgodi, da je bilo kar koli narobe izpolnjeno, če je bila vpisana napačna številka osebne izkaznice ali kaj drugega, jih zavrnejo. Zato smo dobili priporočilo Evropske komisije, da jih moramo za vsak slučaj zbrati še 200 tisoč več,« je še dejala Kovačeva.

Severina je že pred časom podprla pobudo My Voice, My Choice. FOTO: Instagram profil Severine

Januarja, februarja in v delu marca bodo tako nadaljevali z zbiranjem in hkrati osveščanjem ljudi, kako pomembna je pravica do varnega in dostopnega splava. Ko bodo zbrali vse potrebne podpise, jih bodo nesli v evropski parlament in tako »prisilili« evropske poslanke in poslance, da se pogovorijo o njihovem predlogu. Odločitev, na kakšen način bodo obravnavali evropsko pobudo, bo nato na strani poslancev.

Pobuda je potrebovala milijon podpisov v najmanj sedmih državah članicah Evropske unije. Da bi jim uspelo do tega priti čim prej, so se pri Inštitutu 8. marec povezali z različnimi organizacijami v drugih državah, med drugim v Španiji, na Poljskem in v Franciji.

»Pomanjkanje dostopa do splava v številnih delih Evrope ne pomeni le tveganja za telesno zdravje žensk, temveč tudi neupravičeno ekonomsko in duševno breme za ženske in družine, pogosto za tiste na družbenem obrobju, ki si ga najtežje privoščijo. Dobro je dokumentirano, da se število splavov ne zmanjša, če se reproduktivno zdravje obravnava kot razkošje. S tem se ženske zgolj sili v nevarne splave,« so zapisali pobudniki gibanja.

»Zaradi pomanjkanja dostopa do varnega splava je izgubljenih ali ogroženih veliko življenj in možnosti preživljanja. To se mora končati. S to evropsko državljansko pobudo bomo prešli na pravičnejšo politiko, ki bo bolj sočutno in konkretno izražala naše evropske vrednote,« so še dodali.

Nika Kovač je ob velikem uspehu povedala, da je do enega milijona podpisov uspelo zelo malo evropskim pobudam in da je po njenem mnenju velika vrednost njihove pobude v tem, da se je en milijon ljudi iz cele Evrope izreklo glede konkretne zelo pomembne teme: »Slovenijo smo obenem postavili na zemljevid kot eno izmed držav, ki se zares postavi za druge. Ugotovili smo tudi, da obstaja v družbi zelo veliko strinjanje glede reproduktivnih pravic.«

Prag zbranih podpisov so presegli v 15 državah. FOTO: Inštitut 8. marec

Kaj pravzaprav prinaša pobuda?

Evropsko komisijo bodo z milijonom zbranih podpisov (na 200 tisoč podlage) pozvali, da predloži predlog finančne podpore državam članicam, ki bi v skladu z notranjim pravom lahko omogočile varno prekinitev nosečnosti vsaki ženski v Evropi, ki še vedno nima dostopa do varnega in zakonitega splava.

Ta rešitev bi lahko bila v obliki mehanizma prostovoljnega sodelovanja, v katerega bi se države članice lahko vključile na lastno željo. Tiste, ki bi se vanj vključile, bi kot nadomestilo za to gesto solidarnosti prejele finančno podporo EU.

S pobudo, so poudarili pri iniciativi, ne pozivajo k usklajevanju zakonov in drugih predpisov držav članic niti vanje ne želijo posegati, temveč gre za uporabo podporne pristojnosti EU v skladu s pravili, določenimi v evropskih pogodbah.

V številnih evropskih državah je splav zakonit, kar pa ne pomeni, da je dostopen, zlasti zaradi ponekod razširjenega ugovora vesti – stanje je kritično med drugim na Hrvaškem in na Poljskem. Ponekod drugod, denimo v Avstriji in Nemčiji, splav ni brezplačen.

Kot je 24. aprila, ko so začeli z zbiranjem podpisov, dejala Petra Meterc z Inštituta 8. marec, bo s finančnim mehanizmom ženskam, vključno s prosilkami za azil, ki morda nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, omogočeno, da splav opravijo na ozemlju EU, in sicer tam, kjer je legalen.

Z zbranim enim milijonom podpisov se Evropska komisija mora odzvati in odločiti, ali bo ukrepala glede zahteve.