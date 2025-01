(KOMENTAR) Milanović in Plenković ostajata enaka, svet okoli nas ne

V nadaljevanju preberite:

Če je kdo sanjal o tem, da bi se Milanović med drugim mandatom na Pantovčaku lahko umiril, je bil razočaran, ko je videl soočenje njega in kandidata HDZ Dragana Primorca na HTV. Prav tako tisti, ki je morda mislil, da bi s Primorcem kot predsednikom kaj pridobili, je takrat, če ne že prej, spoznal, da je bil v veliki zmoti. Plenkovića v zvezi z izbiro kandidata za predsednika opravičuje le to, da, kot je rekel, nihče iz HDZ ni želel v to tekmo.

Kakorkoli, kombinacija Milanović-Plenković danes ni enaka, kot je bila še oktobra lani. Pred tremi meseci svet ni mogel niti sanjati o tem, da bo Donald Trump začel rušiti svetovni red, še preden bo formalno prevzel oblast. Kdo je pred tremi meseci lahko verjel, da bo največja nevarnost za rušenje demokracije prihajala z zahoda, da bo predsednik ZDA dajal izjave, ki pomenijo pretenzije na ozemlje drugih držav in poleg tega še zaveznic?! In to se dogaja.