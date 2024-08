(KOMENTAR) Nepopravljivi grehi upokojevanja

V nadaljevanju preberite:

Upokojenci so zelo raznolika skupina, ki se je po osamosvojitvi Slovenije upokojevala pod različnimi pogoji; spreminjali so jih večkratni popravki pokojninskega sistema, vključno s pokojninsko reformo leta 2012. Vsakokraten takšen »popravek«, med njimi nižanje odmernega odstotka in višanje števila let za osnovo za izračun pokojnine, pa je vedno znova prinesel poslabšanje razmer za nove upokojence. Najslabše so jo odnesli upokojenci, ki so se upokojevali med letoma 2000 in 2015.

V pokojninskem sistemu mora delo ostati vrednota, upoštevati mora vloženo delo oziroma prispevek v pokojninsko blagajno, ob tem pa morajo biti tudi plače dostojne, opozarja sindikat upokojencev snovalce nove pokojninske reforme.