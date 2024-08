Slabe pokojnine so zagrešile prenizke plače in tranzicija

V nadaljevanju preberite:

Izvirni grehi za nizke pokojnine in revščino med upokojenci so prenizke plače, tranzicija in privatizacija, finančna kriza ter več sprememb pokojninskega sistema, ki so vedno znova prinesle poslabšanje razmer za nove upokojence, ugotavlja Francka Ćetković, predsednia Sindikata upokojencev Slovenije (Sus). Najslabše jo je odnesla generacija, ki se je upokojevala v letih samostojne države Slovenije, med letoma 2000 in 2015. Mnogo delavcev je zaradi stečajev podjetij in prisilnih poravnav v 90. letih prejšnjega stoletja in na začetku 21. stoletja ostalo brez zaposlitve in brez plač več mesecev pred stečajem, podjetja jim niso plačevala prispevkov, upokojevati so se morali predčasno in pod slabimi pogoji, kar so vse vzroki za nizke pokojnine.

Poleg tega so med upokojenci z nizko pokojnino tudi samostojni podjetniki, med njimi veliko obrtnikov, ki so vplačevali najnižji mogoč znesek v pokojninsko blagajno, a imajo sicer dobro materialno in premoženjsko stanje. Hkrati so v tej skupini z nizkimi pokojninami tudi zgarani delavci, ki so delali polno delovno dobo za minimalno plačo ali pa še nižjo od minimalne, in kmetje.

Skupine upokojencev, ki je v pokojninsko blagajno vplačevala krajše pbdobje, pa seveda ni mogoče enačiti s skupino, ki je ob upokojitvi izpolnjevala oba pogoja, to je predpisano delovno dobo in starost. »Dostojna pokojnina pomeni, da bi moral upokojenec, ki je ob upokojitvi izpolnjeval oba predpisana pogoja za upokojitev, delovno dobo in starost, imeti pokojnino, katere znesek ni pod pragom revščine, ki je trenutno pri nas 903 evre,« pravi predsednica Sus.