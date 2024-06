(KOMENTAR) Rešiti okolje in naravo ter s tem rešiti sebe

V nadaljevanju preberite:

Letošnji svetovni dan varstva okolja, ki ga zaznamujemo danes, je namenjen iskanju rešitev za obnovo tal, ustavitev širjenja puščav in krepitev odpornosti proti suši. Težko razumljiva izbira osrednje teme, če situacijo spremljamo iz številnih držav, ki so jih v zadnjih dneh in mesecih prizadele uničujoče poplave. Med njimi je žal tudi Slovenija.