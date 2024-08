(KOMENTAR) Zadnje dejanje pokola v My Laiu

V nadaljevanju preberite:

Zgodilo se je v tišini, z molkom, ki je trajal tri mesece. Potem je novica vendarle prišla do javnosti. Umrl je William Calley, poročnik ameriške vojske, ki so mu pripisali odgovornost za pokol v vietnamski vasici My Lai. Umrl je aprila letos, po treh mesecih je vest tudi objavljena. My Lai. My Lai je eden od sinonimov za vojne zločine. My Lai je kot Srebrenica. Gaza. Varšavski geto. Sabra in Šatila. Vsak pokol je nekaj posebnega. Pokol v vasici My Lai je poseben zato, ker ga je razkril novinar. Res je tudi, da se je zgodovina dogodka začela z nekritičnim povzemanjem uradnih podatkov ameriške vojske. Šestnajstega marca 1968 naj bi ameriška vojska v vasici My Lai uspešno nevtralizirala 128 komunističnih borcev, v hudih spopadih naj bi umrlo še 22 civilistov. Tako je poročal časnik ameriške vojske Stars and Stripes. Poveljniki so vojakom ameriške pehote pošiljali čestitke.

Če prvo dejanje zgodovine ni v ponos novinarstvu, je drugo dejanje na površje naplavilo državljanski pogum. Vojak Ronald L. Ridenhour, očividec in udeleženec, je sklenil, da bo o dogodkih v vasici My Lai obvestil politično oblast. Pisal je kongresnikom, politični instanci, ki naj bi nadzirala vojsko. Nič večjega se ni zgodilo. So pa vojaški preiskovalci vendarle začeli zbirati podatke, kaj naj bi se zgodilo med bitko, v kateri naj bi ameriške sile uspešno nevtralizirale 128 vietnamskih komunistov.