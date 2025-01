(KOMENTAR) Zmaga premiera v naročeni politični bitki

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je iz poslanske skupine Gibanja Svoboda na veliko presenečenje kolegov izstopil javnosti neznani Tine Novak, pa se predsednik stranke in premier Robert Golob še vedno lahko pohvali z lojalno poslansko skupino. Poslanci in ministri Gibanja Svoboda so se ob nedavni tretji obletnici ustanovitve stranke zaklinjali, da jih Golobovo vodstvo in jasno začrtana pot k bolj odprti in vključujoči družbi navdihujeta, da vztrajajo pri svojih prizadevanjih za boljšo prihodnost Slovenije.

Dokaz nazadnje izpričane lojalnosti je glasovanje o vmesnem poročilu preiskovalne komisije državnega zbora o sumu vpletanja politike v delo policije, ki ga je podprla velika večina poslancev Gibanja Svoboda ob nenadejani asistenci dela poslanske skupine koalicijske SD. Spomnimo, poslanci Gibanja Svoboda so pred kratkim na precej trd način zaslišali predsednika SD zaradi afere Spirit.

Parlamentarna preiskovalna komisija na splošno ni farsa – dokler ni politično zlorabljena. Ko preiskovalno komisijo glede očitkov o političnem vplivanju predsednika vlade na policijo vodi poslanec največje koalicijske stranke, sploh take, ki je zgrajena okoli enega človeka, so pričakovanja (zelo) nizka.