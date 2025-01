Golob dobil parlamentarno bitko s Tatjano Bobnar

V nadaljevanju preberite:

Poslanci koalicije so potrdili glavne ugotovitve vmesnega poročila preiskovalne komisije, ki je predsednika vlade Roberta Goloba politično opralo obtožb nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar, da je vplival na prestavitev aretacije ruskih vohunov. Nemir zaradi glasovanja v SD.

Za sprejem vmesnega poročila je glasovalo 44 poslancev, proti 32, medtem ko se jih je pet vzdržalo. Preiskovalna komisija državnega zbora, ki jo vodi poslanec Svobode in nekdanji sodelavec premierja Goloba v Gen-i Aleš Rezar, je v vmesnem poročilu ugotovila, da je bil Golob s primerom ruskih vohunov seznanjen 8. novembra 2022, o sami aretaciji pa 6. decembra, torej dan po njeni izvedbi.

Pooblaščenec Tatjane Bobnar Luka Švab je v odzivu napovedal je, da bosta s svojo klientko uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva za zaščito njenih temeljnih človekovih pravic, ki so ji bile, kršene »v tem, po našem mnenju montiranem in maščevalnem postopku komisije, polnim manipulacij in neresnic«