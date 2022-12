Konec supervolilnega leta s knežjim presenečenjem

Volivci občin, v katerih so imeli drugi krog, so sinoči sklenili supervolilno leto. Lokalne volitve so velikokrat prezrte, čeprav lokalna oblast najbolj vpliva na naš vsakdan. Morda prav zaradi neupravičene prezrtosti menjave niso pogoste, ljudje morajo biti res zelo nezadovoljni, da se zgodi sprememba. Očitno ljudje veliko prenesemo. Kako si sicer razlagati dejstvo, da je bil v Mariboru v drugem krogu že tretjič Franc Kangler, ki so ga isti volivci pred desetimi leti zrušili z vstajami?

Je pa tudi tokrat Kangler ostal pred vrati mestne občine, Maribor je poleg Kranja edina mestna občina z drugim krogom, kjer je stari župan ostal. Verjetno je bilo največje presenečenje Celje. Bojan Šrot, ki je mestno občino vodil 24 let, ni dobil sedmega mandata. Celjanov očitno niso prepričale njegove vrtnice v poštnih nabiralnikih, številni dogodki, na katerih v zadnjih štirinajstih dneh ni manjkal, tudi ne nagovori znanih ljudi, ki sicer sploh ne živijo v Celju.

Šrot je bil prepričan, da bo gladko zmagal. Tega ni mogel skriti niti pred kamero, ko je na sprehodu z novinarjem televizije Matijo Kovača imenoval »pripravnik«. Pripravnik je presenetil večnega knežjega župana. Verjetno pa tudi koga v Ljubljani, če vemo, da je Kovač član Levice. Tega ni nikoli skrival, je pa bila to zadnja karta, na katero je igral Šrot. Večkrat je namreč poudaril, da je Kovač zavajal volivce, ker je kandidiral kot neodvisni kandidat s podpisi volivcev. Tam so se podpisali levi in desni.

Čeprav so v Levici lahko ponosni na svojega člana, pa vsi, ki spremljamo lokalno politiko, vemo, da se ta ne vede kot tista v Ljubljani. Največji nasprotniki v parlamentu lahko na lokalni ravni delujejo kot koalicija. Ker prostor v vrtcu ni levi ali desni, prav tako ne dostop do zdravnika ali nov asfalt na luknjasti cesti.

Vsi volivci, tudi tisti, ki niso glasovali za novega župana ali najmočnejšo listo v mestnem svetu, so občani in ne bodo nikamor izginili. Ali novoizvoljeni župani, svetniki in tisti, ki so iz županskega stolčka poslani nazaj v svetniško klop, to razumejo, bo jasno zelo kmalu. Ko se bodo glave po zmagi in po porazu ohladile ter bo treba začeti delati.