Leto bančnih premikov

V komentarju preberite:



Po osamosvojitvi, pred 30. leti, je bilo v Sloveniji 25 bank. Vmes smo davkoplačevalci financirali dve bančni sanaciji in po novem bo pri nas deset bank, tri hranilnice in ena podružnica tuje banke. Skratka, konsolidacija, združevanje gre svojo pot, kar je trend v bančni industriji tudi po svetu. Za zdaj imamo na trgu dva velika igralca, za zdravo konkurenco bi bil verjetno koristen vsaj še tretji večji bančni tekmec. Zlasti lastniki manjših bank in hranilnic bodo morali dobro premisliti o poslovnih modelih za naprej, vsi skupaj pa o prehodu na zeleno in digitalno bančništvo, ki postaja imperativ.



Celotna bančna srenja, vključno z največjima, naj pri tem nenehno pogleduje v retrovizor, ali jih že prehitevajo finančnotehnološka podjetja, ki z alternativno ponudbo nagovarjajo zlasti mlade uporabnike, ki se požvižgajo na stare bančne prakse.