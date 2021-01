Ljubezen nogometna je večna

V letu, ko nam je pandemija covida-19 odvzela toliko vsega, je nogomet, globalno gledano, prvi samozavestno krenil proti zmagam tudi na zdravstvenem področju. Pri nas smo ob 100-letnici Nogometne zveze Slovenije in 60-letnici Nogometnega kluba Maribor med prazniki za povrhu v dar dobili še dokumentarna filma, ki vsak na svoj način poskušata predstaviti bistvo kralja športov v deželi na sončni strani Alp oziroma v najbolj nogometnem mestu v državi. Za začetek mi dopustite drzno idejo: zmešal bi koncepta obeh enournih dokumentarcev različnih avtorjev in potem na novo sestavil dva filma, dolga vsaj dve uri. Da bi častilci nogometa lahko do konca podoživeli spomine in izživeli svoja čustva do te čudovite igre skozi vijol'čni ali nacionalni ponos. Preprosto gre za potrebo po še.