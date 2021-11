Ljudje z imeni in priimki

V nadaljevanju preberite:

Ljudje, ki so umrli zaradi covida-19, imajo imena in priimke. Zelo veliko jih je in niso statistični podatek. Bili so ljudje s svojimi zgodbami, svojci, prijatelji. Tudi 20-letna Katja, ki je – potrjeno – umrla zaradi cepiva proizvajalca Janssen, ni številka. Bila je mlado dekle, ki si je želelo s cepljenjem pridobiti vstopnico v za silo odprti del sveta. Končalo se je s tragedijo.

Uradna potrditev, da je mlado dekle umrlo zaradi cepiva, lahko v skupnosti, ki je do cepljenja proti covidu-19 zelo zadržana, še okrepi nasprotovanje cepljenju. Smrt zaradi cepiva je dogodek, ki ga je v vsej tragičnosti lahko zaznala celotna skupnost.