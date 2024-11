Meja med mestoma s skupnim srcem

V nadaljevanju preberite:

Nova Gorica in Gorica sta ves čas upali in pozivali, da bi prihodnje leto, ko bosta evropski prestolnici kulture (EPK), lahko zaživeli brezmejno. Tak je končno tudi njihov slogan – Go! Borderless (Gremo! Brezmejno) – in v tem duhu so zasnovali dogodke, ki naj bi potekali čezmejno. Ideja o ljudeh v dveh mestih in dveh državah, ki imajo za seboj težke zgodovinske razdore, a so jih pripravljeni preseči s povezovanjem, naj bi bila zgled vsej Evropi.

Lepi načrti, ki pa so trčili ob realnost »evropske trdnjave«. Nadzora na italijansko-slovenski meji ob otvoritvi EPK 2025 še ne bodo ukinili.