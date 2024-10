Slovenija in Italija še naprej prijazno

V nadaljevanju preberite:

Tanja Fajon in Antonio Tajani sta ob koncu osmega zasedanja koordinacijskega odbora podpisala skupno izjavo, zavezala sta se k tesnejšemu sodelovanju na področju varnosti in migracij, trajnostne infrastrukture in mobilnosti, gospodarskega sodelovanja, okolja, kmetijstva in ribištva ter znanosti in univerz.

Poleg tega sta podpisala tudi izvedbeni program sodelovanja v kulturi in izobraževanju za obdobje 2024–2029, ki vključuje konkretna področja sodelovanja v domeni izobraževanja in kulture ter v okviru mednarodnih organizacij in forumov. Dodala sta tudi pomembne predloge za Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica in Gorica 2025, namenjeni so oblikovanju enotnega kulturnega in urbanega prostora v združeni čezmejni slovensko-italijanski goriški regiji.