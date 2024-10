Prosilci za azil so izpostavljeni vse težjim razmeram

V nadaljevanju preberite:

»V Evropi se krepi negativen odnos do migracij. To se kaže tudi pri sredinski politiki, ki vse bolj zagovarja protimigracijske ukrepe,« meni Marko Lovec, znanstveni sodelavec katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani. Hkrati letošnji podatki Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex kažejo na zmanjšanje števila nezakonitih prestopov zunanjih meja Evropske unije.

Po Frontexovih podatkih je število nelegalnih prebežnikov v prvih devetih mesecih letos upadlo za 42 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani. Zabeležili so jih 166.000. Večinoma je šlo za državljane Sirije, Malija in Ukrajine.

Protimigracijsko razpoloženje se odraža tudi prek političnih sprememb v evropskih državah, nedavno se je to potrdilo tudi z zmago skrajne desnice v Avstriji. Poleg tega se evropske države vse bolj zapirajo – na čelu z Nemčijo, ki je spet uvedla nadzor na vseh svojih mejah.

Kako se to pozna prosilcem za azil, ki prihajajo v države Evropske unije? Kaj prinaša nova evropska azilna politika? Kakšni ukrepi držav se napovedujejo?