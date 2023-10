Že dva meseca poslušam o milijardah evrov, ki jih bo treba nekomu dati, da bo vsaj približno tako, kot je bilo pred poplavami. Milijarde bodo jemali iz proračuna, torej iz naših žepov, milijarde bo prispevala EU, uboge banke pa raje ne bi, ker bi jih to res prizadelo in spravilo na beraško palico. Človek bi jim skoraj še kaj dal.

Pravi milijarderji so politiki. Milijarde jim kar letijo z jezika. Kdo bi si mislil, da jih imamo v Sloveniji toliko.

Kaj pa poplavljenci? No, nekaj drobiža jim je vendarle kapnilo. Rdeči križ in Karitas sta zbrala čez palec kakih 20 milijončkov, še toliko je bilo različnih dobrodelnih milijonskih akcij in nabirk. Lepi zneski za majhno Slovenijo! Ampak če kakih 50 milijonov evrov razdelimo med hipotetično 50.000 prizadetih, je v povprečju vsak dobil tisoč evrov, nekaj pralnih praškov, toaletnega papirja, nekaj riža, krompirja in nekaj paketov mleka. Milijarde se še kar naprej kopičijo in šopirijo v parlamentu, poplavljenci pa naj plavajo.

V besno dobro voljo nas spravlja tudi novica, da je septembrska inflacija v državah iz območja evra znašala komaj 4,3 odstotka in da se je košarica živil v Sloveniji celo pocenila za kar pet odstotkov. Kar zredil sem se ob tako mastni novici. Statistiki so pošteni. Pravijo, da je inflacija pri nas septembra znašala 7,5 odstotka in se je glede na avgust celo nekoliko zvišala. Niti predstavljati si ne znam, kako zapletena mora biti matematika, ki jim navrže vse te čudežne številke. Mene je namreč doletelo, da se je moj liter super 95 bencina v osmih mesecih podražil za 24 odstotkov, liter dizla za 12 odstotkov, elektrika je v letu dni poskočila za 26 odstotkov.

Statistikom prinaša elektrika le 0,9 odstotne inflacijske točke (kaj bi ta malenkost!), tekoča goriva pa so po statističnih modelih celo 18 odstotkov cenejša kot pred enim letom in so menda inflacijo ublažila za 0,3 odstotne točke. Si mislite, kakšno veselje: tekoča goriva so skoraj petino cenejša! Seveda je k temu statističnemu čudežu največ prispeval vratlomni padec cen plina, ki ga pa na bencinskh črpalkah od bencinskih hlapov odvisni še vohamo ne. Če torej verjamete statistikom, potem nam gre odlično, vendar mi na bencinskih črpalkah nikakor ne priznajo 18,6- odstotne pocenitev tekočega goriva, ker ima bencin pri njih poseben status in se na Sursove papirje kratko malo polulajo.

Po tem gospodarskem čudežu bomo Evropejci kmalu milijarderji. Ne prvi ne zadnji. Jugoslovani smo to že bili, imeli smo milijonske plače.V devalviranih dinarjih, seveda.

Košarica živil se je v Sloveniji celo pocenila, za kar pet odstotkov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vladimir Vladimirovič je naročil, da je treba oktobra vpoklicati v črno armado vsaj še 100.000 sveže utrganih nabornikov. Menda ne bodo nobenega od teh poslali v Ukrajino. Če verjamejo tistemu generalštabu, ki nima nič s padcem Prigožinovega letala. Letos se je za služenje ruski vojski pridružilo še dodatnih 300.000 prostovoljcev. Zdaj vemo, od kod izhaja znani pregovor: Bilo jih je kot Rusov!

Koliko od lani vpoklicanih se je vrnilo v krsti, tega podatka ni mogoče prebrati po nobeni uradni viži. Če bi ga, bi ruski naborniki lažje izračunali, kakšen je verjetnostni izračun, da se še kdaj vrnejo živi in zdravi. Prav tako ni povsem jasnega podatka, koliko mladih Rusov se je v zadnjem letu in pol izgubilo na turističnih potovanjih po svetu: v Turčiji, Gruziji, Kazahstanu, Srbiji, na Finskem in drugih prijaznih deželah po svetu.

Ukrajinci so izračunali, da je na fronti padlo 227.000 Rusov. Morda so malce pretiravali, ampak če jih je bilo skupaj z ukrajinskimi vojaki pol toliko, jih je bilo še zmeraj 100.000-krat preveč. Ta matematika ne potrebuje težkih verjetnostnih računov. Zadošča znanje sajenja krompirja in zeljnatih glav.

Pa še nekaj: po odzivih na trenutno pospravljanje po totalni čistki, ki se je dogajala minuli dve leti na RTV, sklepamo, da se je v tem hlevu pred dvema letoma rodil novi slovenski Jezus Ta Mau Fižol. Pred njim ni bilo na tem svetu niti Adama še manj Eve. Štetje nove ere se začenja z njim. Zato ta Jezus seveda pada z neba in se mu, razumljivo, niti svita ne o kakšni njegovi ideološki čistki. Po Fižolovem evangeliju so Jezusovi od njegovega vstajenja naprej skrbeli za ideološko čisto TV Slovenijo. Šele prejšnji mesec je prišla dotična Pika Polonca, ki izvaja genocid in pošilja najboljše novinarje, kot je edini apostol Resnice Joško Pričevalski, v taborišča smrti. Ah, ti nemški kadri so bili od zmeraj sumljivi.