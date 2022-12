Mirovni sporazum z naravo

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je bila pozornost milijonov prebivalcev v nedeljo usmerjena v finale svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju, je nekaj tisoč posameznikov v kanadskem Montrealu finaliziralo besedilo mirovnega sporazuma z naravo. V zgodnjih ponedeljkovih jutranjih urah, ko so najbolj goreči nogometni navdušenci še vedno proslavljali, jim je to uspelo. Dobili smo dogovor, s katerim so se vse države sveta – razen ZDA in Vatikana – zavezale, da bodo do leta 2030 zavarovale 30 odstotkov planeta ter povečale finančno pomoč za varstvo rastlinskega in živalskega bogastva v revnejših državah.