Mokrice, Trakošćan, Otočec

Triindvajset let je minilo, ko sta avgusta 1998 Slovenija in Hrvaška na gradu Mokrice podpisali sporazum, s katerim sta se dogovorili o mednarodni arbitraži, ki naj bi rešila del deviznih vlog v stari Ljubljanski banki. Predlog za mednarodno arbitražo je bil pripravljen, vendar ga Hrvaška ni želela obravnavati. Štirinajst let pozneje, marca 2013, je bil, prav tako na gradu Mokrice, podpisan nov memorandum. Podpisala sta ga takratna predsednika vlad Zoran Milanović in Janez Janša. V dokumentu piše, da se vladi strinjata, da se rešitev za prenesene devizne vloge Ljubljanske banke poišče v sporazumu o vprašanjih jugoslovanskega nasledstva. Tudi ta meddržavni dokument je Hrvaška takoj pozabila. Vse več je bilo dvomljivcev, ki so začeli opozarjati, da ima Hrvaška velike težave s priznavanjem svojih mednarodnih zavez. Na Hrvaškem pa so poudarjali, da njihova diplomacija na najvišji ravni »ekscelentno opravlja svoje delo«.