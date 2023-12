Moskovski signali

V nadaljevanju preberite:

Dimitrij Medvedjev, nekdanji ruski predsednik, je konec tega tedna na priljubljenem spletnem omrežju političnih psihopatov (in milijonov drugih, da ne bo pomote, vključno s piscem teh besed) poskrbel za hladno prho za vse tiste, ki verjamejo v pripravljenost Kremlja na mirovna pogajanja. Zapis Medvedjeva je odgovor na vprašanje, ki mu ga je zastavila ruska tiskovna agencija Ria Novosti: »Kolektivni Zahod je izčrpal svoje arzenale orožja in skušal 'režim v Kijevu' pritisniti v pogajanja. Je to možen razvoj v letu 2024?«

Medvedjev je bil v svojem odgovoru, ki ga je prevedel v angleščino in objavil na svojem spletnem profilu, kristalno jasen: »posebna vojaška operacija« se bo nadaljevala, Rusija bo z novim letom mobilizirala še več vojakov. Njeni cilji, zagotavlja podpredsednik Varnostnega sveta Ruske federacije, ostajajo nespremenjeni. »Najpomembnejši in neizogiben cilj, ki mora biti in bo dosežen,« je »odstranitev vladajočega banderovskega režima«. Rečeno drugače, obglavljenje ne le demokratično izvoljenega ukrajinskega vodstva, temveč celotne ukrajinske politične, intelektualne in kulturne elite.