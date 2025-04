Na kocki je blaginja Evropejcev

V Temi dneva preberite:

V očeh predsednice ECB, Francozinje Christine Lagarde, bi se s Trumpovimi carinami moral začeti pohod k neodvisnosti stare celine. Za velikimi besedami se očitno skriva spoznanje, da so na drugi strani Atlantika na oblasti politiki, ki so do Evrope vse bolj sovražno nastrojeni.

Evropski politiki popuščanje ZDA ni tuje. A pri trgovinski vojni, ki za Trumpa ni le gospodarska, ampak tudi ideološka bitka, bo Bruselj moral Washingtonu pokazati zobe. EU je sicer politično in vojaško šibka, a na trgovinskem področju je velesila. Na kocki so gospodarski interesi, delovna mesta in blaginja Evropejcev.