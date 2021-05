Nahranjeni, previti in izgubljeni pred zasloni

Z razmahom pametnih naprav se je čas, ki ga posameznik preživi pred zaslonom, skokovito povečal. Epidemija je ta čas še podaljšala. Aktualnih raziskav o tem, koliko časa pred zasloni preživimo Slovenci, ni, si pa vsak lahko nastavi lastno ogledalo o tem, koliko trenutkov, ki bi jih lahko namenil poglobljenemu pogovoru z zakoncem, prijateljem, odraščajočim najstnikom ali gibanju v naravi in podobno, zamudi z nekakovostnimi vsebinami, ki jih spremlja na pametni napravi.



In ker zgledi vlečejo, se tudi otroci in mladostniki vse raje zatekajo v vabljivi barviti svet, kjer so nagrajeni s pozitivnimi občutki, če že samo mignejo s prstom.



Kako nevarno je to za njihov razvoj, se številni odrasli niti ne zavedajo. Zato je slovenska pediatrična stroka naredila velik korak in jim stopila naproti: izdala je Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Če je prej vsak od staršev, vzgojitelj ali zdravnik po svojem občutku določal, koliko je pametno, da sme biti otrok pred zaslonom, ima zdaj v smernicah jasno postavljene temelje, na katerih je pametno graditi.



Da so bile smernice, ki so jih v drugih evropskih državah napisali že pred leti nujne, kažejo podatki o tem, da je v razvojne ambulante napotenih vse več zelo majhnih otrok, pri katerih se zaradi pretirane dnevne izpostavljenosti zaslonom kaže primanjkljaj v razvoju. Strašljiv podatek je, da so dojenčki in malčki pogosto hranjeni, previti in uspavani pred zaslonom. Pri takih otrocih nastajajo v možganih morfološke spremembe, je razvidno iz raziskave.



V priporočilih, ki jih bo stroka podrobneje predstavila v ponedeljek, je zdaj čas uporabe določen po starostnih skupinah, pri čemer se odraslim polaga na srce, naj otrok do drugega leta ne izpostavljajo zaslonom.



To bo zahtevalo veliko angažiranosti in truda staršev. A ker so ti pripravljeni za zdrav razvoj svojega otroka narediti vse, strokovnjaki verjamejo, da bo primerov pretirane uporabe zaslonov, zdaj ko so smernice jasne, manj.



Resda je z otroki manj dela, če jim prižgemo računalnik ali televizijo, a dolgoročno ga bo zaradi posledic takega ravnanja precej več. Zato je vredno slediti priporočilom: v zaslone gledati zmerno in še to le kakovostne vsebine.

