Napovedi Bruslja potrjujejo recesijsko leto 2023

Nove, popravljene gospodarske napovedi evropske komisije so pričakovane in potrjujejo precejšnje ohlajanje evropskega gospodarstva v prihodnjem letu ter višjo inflacijo od zdaj predvidene. Bruseljski analitiki sicer napovedujejo realno zmanjševanje BDP v le dveh evrskih državah – Latviji in naši najpomembnejši gospodarski partnerici, Nemčiji, drugi pa lahko v najboljšem primeru računajo le na šibko, skoraj nikakršno rast.

Kateri dejavniki zapletajo napovedi in zakaj bo komisija svoje projekcije čez nekaj mesecev znova popravila? Kako kaže Sloveniji?