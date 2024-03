Ne boj, mesarsko klanje

V nadaljevanju preberite:

Ko je pretekli teden izraelska vojska na severu palestinske enklave v pokolu ubila več kot 110 in ranila okoli 700 ljudi, ki so se grebli za moko in drugo humanitarno pomoč, to ni bil pokol sestradanih civilistov, ki so bili pred tem prisiljeni jesti listje in živalsko hrano, temveč je bil to kaotični prizor (New York Times), kaotični incident (CNN) in na humanitarno pomoč vezani smrtni primeri (Guardian).