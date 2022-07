Neskončne sage z negotovimi sklepi

V nadaljevanju preberite:

Do zdaj so bili v igri različni scenariji, v zadnjih dveh letih so v Prirodoslovnem muzeju trdno računali na selitev na Metelkovo, takšna je bila obljuba prejšnje garniture na ministrstvu za kulturo. No, nova ministrica Asta Vrečko se je odločila, da sedanji rezidenti na Metelkovi ostanejo, za Prirodoslovni muzej pa se poišče nova rešitev, predvidoma novogradnja. Lepo, vendar to ostaja zgolj zamisel, saj ni pripravljen noben konkreten in finančno ovrednoten načrt.