Nespodobnost merjenja sreče

Svetovno poročilo o sreči je pred desetletjem Slovenijo uvrščalo na 44. mesto lestvice. Potem, v drugi polovici drugega desetletja tega stoletja, je šlo navzdol. Poročilo, objavljeno leta 2016, je Slovenijo uvrščalo na 63. mesto na svetu. Leta 2018 se je v analizo, ki jo izdelujeta agencija za merjenje javnega mnenja Gallup in univerza v Oxfordu, vrnil žarek optimizma; na svetovni lestvici sreče je bila Slovenija uvrščena na 51. mesto. Poročilo, ki je leta 2021 poročalo o dobi izbruha pandemije covida-19, je našo državo umestilo na 29. mesto. Letošnje poročilo Slovenijo, ko gre za srečo, to težko oprijemljivo občutje, umešča na 21. mesto na svetu. Najbolj srečni prebivalci Zemlje zadnja leta živijo na Finskem. Tudi druge nordijske države so tradicionalno najbolj srečne. V letih, ko Finska še ni bila na prvem mestu, se je na vrh svetovne lestvice srečnih uvrščala Danska.