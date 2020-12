New Deal demokrata Joeja Bidna

V nadaljevanju preberite:

Spet enkrat so v Ameriki prevladale vladavina prava, ustava in ljudska volja, je po elektorski izvolitvi izjavil novi predsednik ZDA Joe Biden. Senca več deset milijonov volivcev, ki skupaj z republikanskim predsednikom Donaldom Trumpom verjamejo v množične demokratske volilne prevare, pa bo ostala. Prav tako nezaupanje v institucije družbe s prihodnjo Belo hišo ter mediji in omrežji vred, ki so šele po volitvah javno priznali več kot enoletno kazensko preiskavo proti Bidnovemu sinu Hunterju zaradi suma davčnih utaj in menda celo pranja denarja.