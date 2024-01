Nezaupnica uradni politiki do Gaze

V nadaljevanju preverite:

Levica je v bojkotu poskusa izraelskega propagandnega manevra, ki so ga označili za vmešavanje v notranje zadeve, pa to ni bilo, za sabo potegnila celotno koalicijo, kar je v zadrego spravilo tako predsednika vlade Roberta Goloba kot zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki sta tudi strankarska šefa večine koalicijskih poslancev. Ti so namreč pod pritiskom javnega mnenja obrnili hrbet do Gaze preveč zadržani zunanji politiki od novega leta nestalne članice Varnostnega sveta OZN.

Zagovarjanje mednarodnega prava je temelj zunanje politike majhne države. A v primeru Gaze to ni dovolj. Mednarodnopravno, kot je že pokazal primer Srebrenice, je genocid zelo težko dokazati. S političnega in moralnega vidika pa je v imenu eksistence Palestincev v Gazi nujno treba govoriti o genocidu.