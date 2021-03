Nova realnost, nove radosti

V nadaljevanju preberite še:

Mineva leto dni, odkar se je v naši državi naselil nadležni novi koronavirus in nam življenje obrnil na glavo. Lani ob tem času smo se na tem mestu spraševali, ali se bomo lahko še prosto družili, objemali, hodili v šolo, službo, gostilno ali gledališče … A četudi se nam je to takrat zdelo povsem nepojmljivo, je vse to že čez nekaj dni postalo naša realnost.