Nova realnost političnega komuniciranja

V nadaljevanju preberite:

Očitno postajajo bizarne objave na meji stupidnosti, ki jih za nagovarjanje volilnega telesa uporabljajo politiki, obkroženi z bolj ali manj sposobnimi svetovalci, nova realnost.

Za neposrečene objave, v katerih za svoje potrebe zlorabljajo tako otroke kot kuharske mojstrice, se odloča predsednik vlade, za katerega bi bilo glede na njegovo funkcijo primerneje, da bi govoril manj.

Ker manj je lahko tudi več. V njegovem primeru bi pomenilo, da bi tisto, kar bi povedal, imelo resno težo in bi držalo. Pa naj gre za teme, kot so plače sodnikov, ali aktualno napoved ustanovitve posebnega sklada za financiranje posledic ujme, pri katerem se menda zapleta. Nujno je, da je tisto, kar napoveduje v svojih izjavah, utemeljeno, se uresniči in drži do srečnega konca.