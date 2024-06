Fabjan je imel po bolečem porazu prav posebno prošnjo za srbske navijače

To ni bil teden slovenskega borca Mirana Fabjana. Potem ko je v četrtek doživel hudo prometno nesrečo, je danes izgubil še glavni dvoboj na spektaklu mešanih borilnih športov Fight Nation Championship 17 (FNC) v Beogradu. V nabito polni Areni je pol minute pred koncem uvodne runde s tehničnim nokavtom klonil pred domačim zvezdnikom Darkom Stošićem.

Slovenski »Rocky«, kakor se glasi vzdevek 39-letnika iz Branika pri Novi Gorici, je obračun težkokategornikov začel sijajno in z močnimi udarci dvakrat zapored poslal na tla favoriziranega Srba. Ko je že kazalo, da bo dvoboj bliskovito odločil v svojo korist, pa si je Stošić hitro opomogel in začel prevzemati pobudo v kletki. Fabjana je po hudem boju ob ograji spravil na tla in ga nato dolgo obdeloval z udarci. »Rocky« se mu je sicer upiral po svojih močeh, mu sem ter tja vrnil kakšen udarec, vendar pa ni zaustavil Stošića. Slednjič so Miranu pošle tudi moči, ker po štirih minutah in pol borbe ni več nudil pravega odpora, sodniku ni prestalo drugega, kot da je prekinil dvoboj in za zmagovalca razglasil 32-letnega Srba.

Darko Stošić je takole dokončno strl odpor Mirana Fabjana. FOTO: Zajem zaslona Voyo

»Moram priznati, da ima Fabjan izjemno močan udarec. Boril sem se že z veliko tekmeci, pa me še nihče ni tako spravil v nokdavn že v prvi rundi. Vsa čast, Miran, zaslužil si si moje spoštovanje,« je Stošić po 21. profesionalni zmagi (v statistiki ima tudi šest porazov) pohvalil slovenskega tekmeca, ki ni skrival navdušenja nad enkratno energijo v dvorani. Za gledalce pa je imel tudi eno prošnjo. »Pred dvobojem sem vam rekel, da boste Stošića odnesli v Savo, upam, da ne boste zdaj v reko vrgli mene, saj res ne bi rad plaval,« je Fabjan po svojem tretjem porazu v mešanih borilnih športih, v katerih ima tudi štiri zmage, nasmejal srbske navijače.