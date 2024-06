Strojna pamet je tu, ne šele za vogalom

V nadaljevanju preberite:

Samo leto in pol je minilo od javne predstavitve orodja chatgpt, ki je prvo tudi širši javnosti omogočilo vpogled v to, katere praktične naloge že lahko rešimo z uporabo umetne inteligence (UI) – in katerih (še) ne.

Od novembra leta 2022 se je močno povečal nabor dejavnosti, v katerih si lahko pomagamo z rešitvami, ki pri pripravi izdelkov ali iskanju rešitev za probleme na poti do cilja s strojnim »razmišljanjem« vsaj v kakšni fazi nadomestijo še do pred kratkim nezamenljivo človeško delo.