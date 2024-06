Slepo zaupanje

V kolumni preberite:

»Računalnik pravi 'ne'.« (»Computer says no.«) Na Otoku so te besede že ponarodele, izvirajo pa iz komične serije Mala Britanija (Little Britain), ki je na zaslone prišla pred dvajsetimi leti. Igralec in soavtor David Walliams jih je položil v usta Carol Beer, liku zdolgočasene uradnice. Ta je odbila vsako, še tako razumno prošnjo svojih strank. Pri tem se je sklicevala prav na domnevno odločitev računalniškega algoritma, čeprav je jasno, da je bil ta zgolj izgovor, da ji ne bi bilo treba delati. To je vir smeha. Kaj točno je vnesla v program in po katerih merilih je bila sprejeta odločitev, ne ve nihče. To je vir tragike.