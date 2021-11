Ocenjevanje ocenjevalcev

V nadaljevanju preberite:

Delo, ustreznost, pristojnost in odgovornost strokovnih komisij, ki v javnih institucijah odločajo o kakovosti kulturnih projektov in delijo javni denar, se v javnosti že dolga leta preizprašuje tako rekoč po vsakem razpisu.

Da bi področje, polno neskladij, tako pravnih kot teoretično-praktičnih, uredili, so na ministrstvu za kulturo naročili primerjalno analizo strokovnega ocenjevanja programov in projektov na področju kulture, financiranih iz javnih sredstev. Izvedla jo je skupina v okviru Muzeja arhitekture in oblikovanja in članom Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) včeraj predstavila izsledke.

Analiza je opomnila na številne težave na področju strokovnega ocenjevanja kulturnih programov in projektov, na katere sicer že vrsto let opozarjajo tudi direktorji institucij.