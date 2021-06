Odboj že, a brez razloga za evforijo

V komentarju preberite:

Gospodarske napovedi so vedno, še posebno pa v negotovih, pandemičnih časih hitro pokvarljivo blago. To dokazuje tudi nova napoved Banke Slovenije; ta je še decembra za letos predvidela gospodarsko rast v višini »le« 3,1 odstotka, zdaj pa pričakuje, da se bo naš BDP povečal za 5,2 odstotka, kar bi pomenilo, da bi Slovenija predkrizno raven dosegla v prvem četrtletju leta 2022. Kaj poganja gospodarski odboj in zakaj velja ostati previden, ob tem, da reševanje strukturnih ekonomskih neskladij ostaja na stranskem tiru?